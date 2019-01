Decretone su Quota 100 e reddito: Cdm confermato in serata

editato in: da

(Teleborsa) – E’ terminato a palazzo Chigi il vertice di maggioranza promosso per risolvere gli ultimi impedimenti del cosiddetto “Decretone”, ovvero il decreto con le misure per il Reddito di cittadinanza e Quota 100 e consentirne il varo in giornata.

E’ durato poco più di un’ora il confronto a tre fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi due Vicepremier Salvini e Di Maio, convocati per fare il punto sulle coperture.

Il buon esito della riunione è stato anticipato dal sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, all’uscita da palazzo Chigi. “Tutto risolto, tutto bene, il testo è pronto. Tra i nodi risolti, anche quello per il TFR agli statali“, ha affermato a chi chiedeva se fosse stato trovato un accordo.



Il Consiglio dei ministri, atteso per le 16, è slittato di un paio d’ore e previsto per le ore 18 di questa sera.