Decretone: stop agli incentivi per Colf e Badanti

(Teleborsa) – Problemi per il “Decretone“. Ieri le minoranze hanno infatti protestato contro i tempi lunghi nella valutazione delle modifiche al provvedimento. A causa dei 1600 emendamenti proposti e non ancora esaminati, la situazione sembra procedere lentamente.

Il primo taglio, è avvenuto con la bocciatura dell’emendamento M5S che proponeva di estendere gli incentivi per le famiglie che assumono colf e badanti. Questo non ha visto l’approvazione a causa del mancato reperimento della copertura da parte della Commissione Bilancio del Senato.



Altro taglio netto lo ha subito la modifica firmata Lega che riscriveva gli attuali incentivi fiscali per attrarre lavoro dall’estero, anch’essa ritenuta “troppo cara” dalla Commissione.

Emendamento questo, che avrebbe permesso a chi trasferiva la propria residenza dall’estero all’Italia di poter pagare solo il 30% delle tasse sul reddito per cinque anni, percentuale ridotta al 10% per chi avrebbe accettato di trasferirsi nel meridione d’Italia. Incentivo che si seraebbe poi esteso per altri 5 anni per coloro con almeno un figlio e disposti ad acquistare un’abitazione.

