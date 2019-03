Decretone, semaforo verde definitivo in Senato

editato in: da

(Teleborsa) – Con 150 sì, 107 no e 7 astenuti l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto Decretone con il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 sul fronte pensioni, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 gennaio ed è stato dunque sottoposto ad un restyling parlamentare durato circa due mesi.

Tra le principali novità, che diventano dunque legge dello Stato, c’è il beneficio extra fino a 50 euro per il Reddito di Cittadinanza alle famiglie numerose e con disabili, il superamento del limite dei 45 anni per il riscatto agevolato della laurea, più controlli sui furbetti e paletti per i finti genitori single.

Arrivano, inoltre, norme sulla tutela della privacy, una stretta sugli extracomunitari, il prolungamento della pace contributiva e l’innalzamento a 45mila euro della soglia per l’anticipo del Tfs degli statali.