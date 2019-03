Decretone, Governo pone la fiducia alla Camera

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sul “Decretone”, che regola Reddito di cittadinanza e Quota 100, in ambito pensionistico. A dare l’annuncio nell’Aula di Montecitorio, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Il voto avverrà dopo le 19 di oggi mercoledì 20 marzo. Le dichiarazioni sono previste dalle 18.15. Al termine del voto di fiducia via all’esame degli ordini del giorno fino alle 23.

L’esame riprenderà domani mattina, giovedì 21 marzo intorno alle 9.30 poi seguiranno le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento che passerà in Senato in terza lettura.

PD: “CAOS TOTALE, E’ UNA VERGOGNA” – Il gruppo del Partito democratico ha abbandonato i lavori delle Commissioni parlamentari riunite per discutere le nuove modifiche al decreto sul Reddito di cittadinanza. “È una vergogna – si sono lamentati i Dem – le relatrici non sanno neanche spiegare gli emendamenti che hanno firmato. Abbiamo chiesto al governo e alla maggioranza spiegazioni sul contenuto delle nuove norme ma nessuno è in grado di dare risposte. Siamo al caos totale e non tornano neanche le coperture del provvedimento indicate dal Governo”.