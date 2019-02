Decretone, emendamento per curare la “supplentite” lascia scettici sindacati scuola

editato in: da

(Teleborsa) – Nel Decretone spunta un emendamento della maggioranza per la supervalutazione del servizio prestato dai supplenti precari, ma i sindacati della scuola sono scettici sulla misura.

La richiesta di modifica al “Decretone” proposta da Lega e M5S – giustificata dal rischio del blocco delle attività didattiche a seguito del boom di pensionamenti previsti per il 2019 – prevede che per i docenti precari di terza fascia che partecipano al concorso a cattedra sarà valorizzato, con un punteggio fino al 50% di quello attribuibile ai titoli, il servizio svolto presso le scuole.

Anief però non è d’accordo e parla di una “presa in giro” che segue la cancellazione del concorso riservato. “Tanto valeva aumentare la quota di accesso prevista dalla legge di stabilità, se proprio non si vuole stabilizzato il personale precario inserito in terza fascia d’istituto che ricopre molte delle 100 mila supplenze assegnate ogni anno”, afferma il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico.

“Oppure – continua il sindacalista – si sarebbe potuto organizzare un corso abilitante ed inserirli nelle GaE, o ancora, reclutarli nella seconda fascia delle graduatorie di istituto come chiede da tempo Anief”.

“Il fatto che un emendamento del genere possa essere dichiarato ammissibile dentro una legge sulle pensioni, dimostra anche che la discussione degli emendamenti risente soltanto dell’umore e delle paure della maggioranza e non del merito dei provvedimenti presentati. La soluzione alla “supplentite” cronica che caratterizza l’Italia va collocata in specifici ambiti legislativi: riguarda, senza dubbio, il rispetto della direttiva dell’Unione Europea sulla stabilizzazione dei precari, quindi dentro la Legge europea sul precariato”, sentenzia il leader sindacale.