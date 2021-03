Decreto Sostegno, slitta ancora il primo provvedimento economico di Draghi

editato in: da

(Teleborsa) – Il decreto Sostegno slitta alla prossima settimana. Secondo quanto ha riportato Ansa, infatti, “serviranno ancora simulazioni approfondimenti e un momento di confronto nella maxi-maggioranza” prima di presentare il primo decreto economico del Governo Draghi. All’interno del provvedimento dovrebbero trovare spazio i rinvii al 16 maggio per il versamento della digital tax e al 30 giugno per la dichiarazione dei redditi.

Se aiuti alle imprese, cartelle esattoriali e rifinanziamento di enti locali e sanità sembrano aver trovato l’appoggio di tutte le forze politiche, manca ancora un accordo su diversi dettagli dei singoli interventi.

Quanto agli indennizzi per i professionisti resta ancora da stabilire un tetto al fatturato per chi vi potrà accedere, anche se sembra profilarsi la possibilità che venga riproposta la soglia dei 5 milioni di euro applicata lo scorso anno con il decreto Rilancio per l’erogazione dei primi contributi a fondo perduto. Al vaglio di Palazzo Chigi ci sarebbe però anche la possibilità di portarla a 10 milioni per includere diverse imprese del turismo che, nonostante rientrino nell’ambito delle PMI, prima della pandemia superavano tale soglia.