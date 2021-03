Decreto Sostegno, allo studio il rinnovo dei congedi Covid

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue il lavoro del governo sul decreto Sostegno con i nuovi aiuti all’economia colpita dalla crisi da Covid. In particolare, la ministra della Famiglia Elena Bonetti ha sottolineato in un intervento televisivo la volontà di ripristinare il “diritto allo smart working” ogni volta che le scuole resteranno chiuse. Una misura che non riguarderà solo i lavoratori dipendenti: “stiamo studiando anche una misura ad hoc per i lavoratori professionisti, per le partite IVA“, ha dichiarato.

Nel frattempo, secondo quanto riporta Ansa, il Ministero del Lavoro avrebbe chiesto il rinnovo del pacchetto dei congedi parentali straordinari (finora retribuiti al 50%) nel decreto Sostegno.