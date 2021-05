Decreto Sostegni, Ita: si valuta uno stanziamento da 800 milioni a favore della newCo

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo quanto ha riportato Ansa all’interno del decreto Sostegni bis verrà incluso uno stanziamento a favore di Ita pari a 800 milioni di euro. Citando fonti governative le risorse verrebbero sbloccate nell’ambito dei 3 miliardi della dotazione pubblica già prevista per l’avvio della nuova compagnia. Ad ottobre 2020 il decreto interministeriale per la costituzione di Ita istituiva infatti un Fondo al MEF con 3

miliardi di dotazione, di cui solo 20 milioni erogati subito come capitale sociale iniziale.

Il decreto, come annunciato nei giorni scorsi dal Mise, dovrebbe contenere anche una norma che prevede risorse per garantire l’operatività di Alitalia nel periodo pandemico anche alla luce del prolungamento delle negoziazioni con l’Europa per la nascita di Ita: le risorse per questa voce ammonterebbero a 100 milioni.

Si tratterebbe di due diversi stanziamenti, ma al momento non sembra essere stata presa ancora una decisione definitiva. Per evitare i paletti fissati dall’Ue sugli aiuti di Stati, una possibilità allo studio dell’esecutivo sarebbe quella di stanziare 800 milioni per Ita e poi trasferire i 100 milioni dalla newCo ad Alitalia in conto vendita.