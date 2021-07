Decreto Sostegni bis, slitta a domani mattina la presentazione del pacchetto di riformulazioni

editato in: da

(Teleborsa) – È slittata a domani la presentazione del pacchetto di riformulazioni al dl Sostegni bis in commissione Bilancio della Camera. Il Governo e la maggioranza sono infatti ancora al lavoro per sciogliere i ‘nodi’ ma il confronto proseguirà con riunioni a ‘margine’. La seduta della Commissione Bilancio della Camera infatti è servita a scremare le proposte di modifica (tra bocciature e accantonamenti) compresi i subemendamenti all’emendamento del Governo che fa confluire il dl Lavoro nel Sostegni bis (con le misure dal cashback allo sblocco dei licenziamenti).

Si è preso dunque atto della necessità di aggiornare la seduta a domani mattina. Si profila per domani una maratona fino a giovedì per chiudere con l’ok della commissione Bilancio e consentire l’approdo in Aula nella giornata di venerdì, come da calendario. I tempi sono però strettissimi, salvo rinvii dell’ultima ora: il provvedimento deve passare in Senato per essere convertito, pena la decadenza, entro il 24 luglio.