Decreto Semplificazioni: Anief discute proposte per la scuola

(Teleborsa) – Prosegue al Senato il confronto sul disegno di legge n. 989 e, tra i temi sviscerati all’interno del “Decreto Semplificazioni, l’Anief si vede protagonista, nella seduta di oggi pomeriggio, del dibattito proposto per risolvere molte delle problematiche che affliggono il settore scolastico.

Partendo da quella riscontrata dal personale non di ruolo e dell’altissima percentuale di precari al suo interno, più che doppia rispetto al resto degli altri comparti pubblici, si è giunti ad analizzare l’impellente l’esigenza di procedere ad una semplificazione delle prove del concorso per 2.004 Direttori del servizi generali e amministrativi, fino ad arrivare – per motivazioni di giustizia ed equità – a far richiedere, dal sindacato, la norma con cui si potrebbero semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici.

Anief reclama, inoltre, anche specifiche risorse da destinare al finanziamento della retribuzione professionale docenti e del compenso individuale accessorio e il via libera alla mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia previsto a partire dal Testo Unico della Scuola.