Decreto Scuola: tutti promossi e per la maturità esame online orale

(Teleborsa) – Conferma della commissione interna, obbligo della didattica a distanza ed eventuali integrazioni e recupero del programma didattico di quest’anno scolastico durante il prossimo. Sono alcune delle misure approvate nell’atteso decreto sulla Scuola del Consiglio dei Ministri riguardo le “misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.

Confermate le misure già annunciate negli scorsi dalla ministra Azzolina relative alla composizione delle commissioni che giudicheranno gli oltre 500mila maturandi che affronteranno quest’anno l’esame di Stato. Previsto anche che il programma didattico di quest’anno potrà essere recuperato e integrato nel prossimo. D’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, inoltre, sarà possibile modificare la data di inizio delle lezioni per il prossimo anno scolastico. Obbligatoria da ora in poi invece la didattica a distanza: “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”.Il decreto specifica inoltre che qualora non si rientrasse a scuola quest’anno anche gli scrutini saranno tenuti a distanza.

Tra le altre misure, slitta l’aggiornamento delle graduatorie istituto 2020 mentre si apre alla possibilità che il Ministero dell’istruzione possa bandire i concorsi per l’assunzione di personale docente ed educativo per i quali possegga possiede le necessarie autorizzazioni. Tuttavia si precisa che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. Per diventare “operativo” ora il decreto dovrà essere recepito da una o più ordinanze.