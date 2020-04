Decreto Scuola, Anief: risposte inadeguate su avvio corretto nuovo anno

editato in: da

(Teleborsa) – “Si fa concreta la possibilità di iniziare le lezioni a settembre in una situazione caotica: le misure varate dal Governo non toccano i problemi veri”. Questo il commento di Anief dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Scuola, approvato tre giorni fa in CdM, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” per affrontare l’emergenza coronavirus, giunto in queste ore sui tavoli di Palazzo Madama con l’assegnazione in Commissione per l’esame volto ad apportare emendamenti migliorativi.

È necessaria – ribadisce il giovane sindacato della scuola – tanto per cominciare, l’apertura telematica delle graduatorie d’istituto per il personale docente e Ata con 24 mesi di servizio svolto; oltre al rinnovo di quelle graduatorie, che interessano più di 700 mila precari e che andava fatto per legge, si deve pure prevedere il loro utilizzo per le immissioni in ruolo. Il problema è sentitissimo: in sole 48 ore, in 10 mila hanno sottoscritto le petizioni rilanciate dal sindacato pronto a presentare emendamenti ai parlamentari: una per l’aggiornamento urgente delle graduatorie d’istituto e Ata 24 mesi al fine delle immissioni in ruolo e l’altra per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 con la conferma dei contratti vigenti.

“Senza questi provvedimenti, alla ripresa delle lezioni, speriamo in presenza, sarà impossibile evitare il balletto delle supplenze, con tutti gli istituti che si ritroveranno senza insegnanti e personale amministrativo”. Questo il commento del Presidente Marcello Pacifico che invita il Governo a correggere il tiro, evitando di procedere spediti verso il record di supplentite, senza mettere in campo le misure necessarie per evitarlo.