Decreto sblocca cantieri, semaforo verde del Consiglio dei Ministri

(Teleborsa) – Semaforo verde del Consiglio dei Ministri, riunito in Prefettura a Reggio Calabria, alDecreto Legge Sblocca cantieri. Lo si apprende da fonti di Governo. Approvato all’unanimità anche il “Decreto Calabria” per affrontare l’emergenza della Sanità nella Regione.

Soddisfazione del Ministro della Salute, Giulia Grillo, secondo la quale il Consiglio dei Ministri in Calabria “è un segno molto importante per una Regione che mi sembra abbia subito una catastrofe dal punto di vista sanitario. Dobbiamo farla risorgere. Con gli strumenti normativi normali non eravamo nelle condizioni, per cui con questa ultima ratio siamo sicuri di potere dare uno stimolo diverso”.

“C’è poi il tema dello sblocco delle assunzioni – evidenzia ancora il Ministro – su cui io mi sto impegnando perché la legge prevede il blocco del turnover per come abbiamo i parametri, però dobbiamo anche fare in modo che la Calabria si risollevi. Io cercherò in tutti i modi in conversione, di trovare una misura che con la Ragioneria consenta di alleggerire il peso del blocco del turnover, di riprendere quelle che erano le assunzioni previste e non erano state fatte”.

DL CRESCITA VEDE IL TRAGUARDO – Sul Decreto Crescita, invece, “si stanno ultimando i lavori”. Aveva anticipato questa mattina, giovedì 18 aprile, il Vicepremier Luigi Di Maio a margine dell’assemblea di Unioncamere e a chi gli chiedeva se verrà approvato dal Consiglio dei Ministri la prossima settimana, ha risposto: “Credo di si”.