Decreto Rinnovabili Elettriche: il 25 settembre MISE incontra Associazioni di categoria

(Teleborsa) – A partire dalle ore 15.00 di martedì 25 settembre 2018, il Salone degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo Economico ospiterà l’incontro fra MISE, MATTM e Associazioni di categoria sullo schema di Decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L’appuntamento si inserisce all’interno di un percorso che ha come obiettivo principale la costruzione di uno strumento normativo agile e condiviso, il primo di una lunga serie, che contribuirà ad attuare gli obiettivi nazionali ed europei in vista del 2030, promuovendo e incentivando la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il decreto introduce numerose novità. Innanzitutto è prevista una potenza incentivata e un premio aggiuntivo riservati ai soli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in eternit o amianto. Inoltre, è stata introdotta la possibilità che gruppi di impianti con diverse tecnologie, rientranti nello stesso gruppo di incentivazione, possano partecipare alle procedure di registro ed asta come se fossero un unico impianto. Un’ulteriore novità riguarda il potenziamento dell’utilizzo di contratti a lungo termine (PPA) per il finanziamento degli impianti e l’inserimento di un criterio di priorità per tutti gli impianti inferiori a 1 MW, connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche.