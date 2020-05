Decreto Rilancio, Confedilizia: norma affitti commerciali va migliorata

editato in: da

(Teleborsa) – La norma sugli affitti commerciali contenuta nelle bozze del decreto-legge Rilancio deve essere migliorata. È questa la posizione di Confedilizia espressa attraverso il suo presidente Giorgio Spaziani Testa. “Il Governo aveva annunciato che avrebbe provveduto al ristoro integrale di tre mesi di canoni. Al contrario, le bozze in circolazione parlano di un credito di imposta pari al 60 per cento”, spiega il Presidente dell’associazione dei proprietari di case.

“L’estensione del suo ambito di applicazione rispetto al decreto Cura Italia (non più soli immobili di categoria C/1) e la possibilità di cedere il credito ai proprietari (per tutti i tributi, Imu inclusa) sono due miglioramenti importanti, che rispondono ad alcune delle osservazioni che Confedilizia aveva formulato – ha dichiarato Giorgio Spaziani Testa – Da ripensare, invece, è il limite di ricavi o compensi dei conduttori, che lascia fuori molte situazioni, mentre è del tutto inaccettabile la presenza nel decreto, per una particolare tipologia di affitti (quelli degli impianti sportivi), di una disposizione che arriva ad imporre ai proprietari una percentuale di riduzione dei canoni contrattualmente stabiliti”.

“Inoltre – ha concluso il Presidente di Confedilizia – va affrontata subito la questione dei mesi e degli anni a venire. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: le attività economiche si sostengono anche preservando i rapporti di locazione sui quali si fondano. E se non sarà ridotta la tassazione sui locatori, ad esempio attraverso la cedolare secca sugli affitti non abitativi, si ostacolerà la ripresa di decine di migliaia di attività”.