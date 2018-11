Decreto Genova, la Camera approva il testo. Ora passa al Senato

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera della Camera al decreto Genova, che va ora in Senato per la seconda lettura. I voti a favore sono stati 284 (Lega, M5s, Fdi), i contrari 67 (Pd,Leu), e 41 gli astenuti (Fi).

Il via libera al testo è arrivato in nottata, dopo un percorso a ostacoli. L’approvazione è giunta a seguito di un lungo e serrato scontro tra il M5s e il Pd, per la norma sul condono edilizio a Ischia. La Camera ha bocciato tutti gli emendamenti all’articolo 25 del decreto Genova che contiene il condono tombale per i comuni dell’isola, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Oltre gli emendamenti soppressivi sono stati respinti quelli che limitavano l’effetto della sanatoria.