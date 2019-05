Decreto Crescita: come può cambiare tra nuova rottamazione e norme sui rider

editato in: da

Lo scorso 30 aprile, dopo un iter piuttosto complesso e non privo di frizioni, il Dl Crescita è approdato in Gazzetta Ufficiale, pronto già a cambiare volto con l’arrivo previsto alla Camera nei prossimi giorni.

Si parla già infatti di una possibile riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle, caldeggiata dal Ministro Salvini, mentre il Movimento 5Stelle deve fare i conti con le tutele sui rider, altro cavallo di battaglia del leader Luigi Di Maio, ad oggi rinviate, tanto che ieri, 1 maggio, i rider sono scesi in piazza, lamentando la situazione di stallo, nonostante gli annunci del Governo, rivendicando maggiori tutele e garanzie, come più volte era stato promesso.

Incrociano le dita i contribuenti alle prese con il pagamento di vecchie cartelle. Il Vicepremier Matteo Salvini, infatti, ha annunciato che è già pronto “emendamento al Decreto Crescita per la riapertura dei termini della Pace fiscale -che ha raggiunto un milione e mezzo di adesioni – per liberare tanti altri lavoratori italiani dalle catene di Equitalia”.

Sul fronte rider, il pacchetto di norme con l’introduzione di una serie di tutele (dal pagamento a ore e non più a cottimo alla possibilità di accedere a ferie, riposo e malattie) sarebbe già pronto, come ha annunciato nelle scorse ore il Vicepremier Di Maio.

La norma sui rider è pronta. Sarà inserita nella legge sul salario minimo che è in discussione in questi giorni al Senato. Se potremo – ha detto – proveremo a farla diventare legge anche prima, inserendola nella fase di conversione del decreto crescita, ma su questo ci sarà bisogno dell’autorizzazione dei presidenti delle Camere”

Potrebbe rispuntare anche quello che è stato ribattezzato il “Salva-Roma” che nella versione light voluta da Salvini non soddisfa affatto i 5 Stelle che potrebbero perciò tornare alla carica durante l’esame in Parlamento per reintegrare la norma originaria. Nuove scintille in arrivo?