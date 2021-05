Decreto contenimento Covid, Anief chiede emendamenti su concorsi e assunzione dei precari

editato in: da

(Teleborsa) – L’Anief ha presentato diversi emendamenti sul Decreto Contenimento Covid, affinché in prima Commissione al Senato si pongano finalmente le condizioni per risolvere alcuni problemi dei concorsi. Il sindacato, infatti, ritiene che anche nella scuola bisogna applicare le nuove norme per la semplificazione delle prove, con una riapertura del bando che consenta anche l’accesso dei giovani laureati.

“Riteniamo che il Concorso straordinario debba trasformarsi e favorire l’assunzione di tutti gli idonei che hanno superato la soglia, ma anche offrire la possibilità di inserirsi in graduatoria a chiunque abbia presentato domanda e partecipato alle prove scritte”, afferma il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico.

“Il Concorso straordinario – ricorda – è stato pensato proprio per aggredire il problema del precariato, ma rimarrà tale perché su circa 32mila posti banditi neanche la metà sarà data ai ruoli. Ci si aspettano quest’anno 100mila posti vacanti dopo le immissioni in ruolo”.

Il sindacalista definisce questa situazione “paradossale”, specie per un Paese che ha un’altissima percentuale di precari: più di 500mila insegnanti saranno inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) mentre vi si potrebbe attingere per le immissioni in ruolo.

“Queste proposte Anief le ha fatte anche per il personale facente funzione Dsga, affinché ci sia un concorso per titoli, per poter essere assunti assieme agli insegnanti di religione cattolica con l’assunzione di tutti gli idonei del concorso del 2004 e anche con una procedura riservata agli educatori”.

“E’ quindi arrivato il momento di tenere aperte le porte – conclude Pacifico – alle tante persone che da anni insegnano e lavorano nelle nostre scuole e di cui non possiamo disperdere la professionalità”.