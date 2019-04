Decollato primo volo Air Italy Milano-Los Angeles

editato in: da

(Teleborsa) – É stato inaugurato il primo volo non-stop di Air Italy per Los Angeles, decollato da Milano Malpensa alle 13.00 di mercoledì 3 aprile, che diventa il terzo collegamento diretto della Compagnia verso il Nord America, dopo il lancio lo scorso anno delle rotte Milano-New York JFK e Milano- Miami. Il nuovo servizio IG943 Milano-Los Angeles, che opererà quattro volte alla settimana con un A330, è stato inaugurato dal Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov.

L’apertura del nuovo servizio per Los Angeles, coincide con l’introduzione della Fase 2 del nostro nuovo servizio di bordo di Air Italy, con un nuova concezione di cibo e bevande e un servizio di ristorazione on demand. Air Italy offre 20 frequenze settimanali to verso il nord America da Milano Malpensa, corrispondente a una capacità di oltre 200.000 posti. Il prossimo e quarto servizio verso gli USA di Air Italy ad essere inaugurato, sarà il collegamento, tra Milano e San Francisco, operativo quattro volte la settimana, che prenderà avvio il 10 aprile con voli ogni mercoledì, giovedì, sabato e martedì. I nuovi voli per Los Angeles sono attivi quattro volte la settimana (di mercoledì, venerdì, domenica, lunedì) e sono operati dal nuovo Airbus 330-200 di Air Italy che offre 24 posti in Business e 228 in classe Economy. Tutti i voli internazionali da e per Milano Malpensa, compreso il nuovo servizio per Los Angeles , beneficiano di come connessioni con voli nazionali serviti da Air Italy tra Milano e il centro e sud Italia, ovvero Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.