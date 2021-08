Decolla Nvidia dopo la trimestrale oltre le attese

editato in: da

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per Nvidia, che mostra una salita bruciante del 5,76% sui valori precedenti, portandosi a 201,4. Il titolo del chipmaker statunitense beneficia delle trimestrale sopra le attese diffusa ieri sera a mercati chiusi: i profitti e le entrate hanno battuto le stime di Wall Street grazie alle forti vendite di schede grafiche.

Il titolo ha guadagnato circa il 150% dai minimi della pandemia e oltre il 50% da inizio anno. Il periodo è particolare per i produttori di chip: i semiconduttori scarseggiano in tutto il mondo e la domanda per il tipo di processori in cui l’azienda è specializzata è salita alle stelle.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 208,3 e successiva a 225,7. Supporto a 191.