(Teleborsa) – Chiusura straordinaria fino al 15 marzo dei negozi Decathlon in Italia per l’emergenza Coronavirus. Lo comunica il gruppo francese, sottolineando che da oggi, fino a venerdì 13 marzo compreso, “tutti i negozi Decathlon sul territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico per decisione aziendale. Questa misura si aggiunge a quanto definito dal DPCM che prevede la chiusura nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo“.