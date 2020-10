Decarbonizzazione, CNH Industrial e Nikola sponsorizzano evento di POLITICO

editato in: da

(Teleborsa) – Discutere del miglior percorso per decarbonizzare il trasporto pesante e del ruolo che potrà giocare l’idrogeno in questo scenario. Questo il tema al centro della conferenza di POLITICO “Decarbonization of Heavy Transport and the Role of Hydrogen” (“La decarbonizzazione del trasporto pesante e il ruolo dell’idrogeno”), sponsorizzata congiuntamente da CNH Industrial e Nikola Corporation. L’evento, che si è svolto nella giornata di ieri, ha riunito esponenti delle istituzioni dell’Unione europea, esperti del mondo industriale e rappresentanti delle organizzazioni intergovernative.

“Siamo davvero elettrizzati dalle opportunità offerte dal trasformare in realtà il trasporto a lungoraggio a zero emissioni ed è stato un piacere e un privilegio condividere come l’idrogeno potrà contribuire alla decarbonizzazione dell’industria del trasporto pesante – ha affermato nel suo discorso introduttivo Gerrit Marx, president Commercial & Specialty Vehicles di CNH Industrial e membro del Consiglio di amministrazione di Nikola –. Questa trasformazione è già cominciata e, come CNH Industrial, siamo in prima linea. Stiamo lavorando con Nikola per completare il Tre, il nostro veicolo commerciale a batterie elettriche, in modo da poterne avviare la produzione nello stabilimento produttivo della nostrajoint venture a Ulm, in Germania, entro l’ultimo trimestre del prossimo anno”.

“Siamo fermamente convinti che il Nikola Tre stabilirà gli standard per i veicoli commerciali a zero emission – ha commentato Mark Russell, Ceo di Nikola –. Siamo orgogliosi di sponsorizzare questo evento, dal momento che la Commissione europea ha piani ambiziosi per raggiungere la zero emissioni entro il 2050. Crediamo che Nikola, in partnership con CNH Industrial, potrà giocare un ruolo significativo nell’aiutare il mercato del trasporto pesante araggiungere questi obiettivi”.