Debutto con successo per The Italian Sea Group

(Teleborsa) – Avviate con successo le negoziazioni di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa italiana con un primo prezzo di negoziazione pari a Euro 5,40 in rialzo del 10% circa rispetto al prezzo di collocamento pari a Euro 4,90 per azione.

Il titolo ha chiuso la seduta ad un prezzo pari a Euro 5,25 per azione, in rialzo del 7% circa rispetto al prezzo di collocamento.



Il 3 giugno si è concluso con successo il Collocamento Istituzionale delle azioni di The Italian Sea Group, con una domanda circa 4 volte superiore all’offerta al netto della quota pari a circa il 15% sottoscritta dai due cornerstone investors, Alychlo NV e Giorgio Armani S.p.A..

L’ammontare complessivo dell’Offerta, comprensivo della Facoltà di Incremento e dell’ulteriore over-allotment, è pari a circa 97 milioni di Euro.



L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito al collocamento di un totale n. 19.800.000 Azioni, di cui n. 9.500.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; n. 8.500.000 Azioni poste in vendita da GC Holding S.p.A. – comprensive di n. 2.000.000 azioni oggetto della Facoltà di Incremento esercitata da GC Holding S.p.A. – e n. 1.800.000 Azioni oggetto dell’opzione di over-allotment.

Nell’ambito dell’Offerta, Intermonte e Berenberg hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Intermonte agisce altresì in qualità di Sponsor per l’ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA e stabilization manager. Ambromobiliare S.p.A. agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società.