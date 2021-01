Debutto boom di Vantea SMART all’AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Debutto con il botto all’AIM Italia per Vantea SMART, società IT specializzata nella cybersecurity, che ha chiuso il collocamento con una domanda record. Il titolo è volato del 32% a 2,909 euro.

La società ha chiuso il collocamento, interamente in aumento di capitale, con l’offerta di 2 milioni di azioni ordinarie, a un corrispettivo di 2,20 euro per azione, per un controvalore totale pari a 4,4 milioni di euro. Ulteriori 300.000 azioni sono state messe in vendita da Simone Veglioni, azionista di riferimento di Vantea SMART, a copertura dell’over-allotment. Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l’over-allotment, è stato quindi pari a 5,06 milioni.

La domanda è stata superiore di oltre 5 volte l’Offerta, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,67% del capitale sociale post aumento di capitale riservato all’IPO e al 19,17% in caso di integrale sottoscrizione dell’opzione Greenshoe. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato prevista è di 26,4 milioni di euro.

L’Operazione prevede che ai sottoscrittori vengano assegnati gratuitamente dei warrant nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione assegnata, per un totale di n. 2.300.000 warrant. I warrant avranno scadenza 31 ottobre 2022 e saranno esercitabili in due periodi: un primo periodo di esercizio tra il 1° e il 15 dicembre 2021, un secondo periodo tra il 15 e il 31 ottobre 2022. Il rapporto di esercizio è di 2 azioni ogni 5 warrant, rispettivamente al prezzo di 3,08 euro e 4,40 euro.