Debole Piazza Affari e il resto d’Europa

(Teleborsa) – Si confermano deboli le principali borse europee, attorno al giro di boa, con gli investitori timorosi per il costante aumento di contagi da coronavirus e per le ulteriori ricadute sull’economia.

Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,182. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.903,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 38,9 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%.

Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Debole Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,23%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 20.630 punti.

Buona la performance a Milano dei comparti alimentare (+1,92%), sanitario (+0,95%) e vendite al dettaglio (+0,71%).

Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti immobiliare (-1,83%), chimico (-1,75%) e materie prime (-1,44%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+2,22%), Campari (+2,21%), Fineco (+2,09%) e Inwit (+1,74%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli, che prosegue le contrattazioni a -3,98%.

Sensibili perdite per BPER, in calo del 2,81%.

In apnea Mediobanca, che arretra del 2,54%.

Soffre Leonardo, che evidenzia una perdita dell’1,97%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Credito Valtellinese (+2,43%), Tinexta (+1,91%), Autogrill (+1,82%) e La Doria (+1,49%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su El.En, che prosegue le contrattazioni a -5,20%.

Tonfo di ERG, che mostra una caduta del 2,68%.

Lettera su Carel Industries, che registra un importante calo del 2,66%.

Affonda FILA, con un ribasso del 2,57%.