Debole il mercato americano in avvio

(Teleborsa) – Inizia con il segno meno la settimana a Wall Street, caratterizzata dall’assenza di molti operatori dalle sale in vista della chiusura di Wall Street per la festa del 4 Luglio.

I timori di una guerra commerciale mondiale continuano a pesare sulle scelte degli investitori.

Sul fronte macro si attendono i dati sulla manifattura e sul comparto edile.

Sulle prime rilevazioni il Dow Jones cede lo 0,67% mentre l’S&P-500 retrocede a 2.700,41 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-0,9%), come l’S&P 100 (-0,7%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi su Energia (-1,11%), Beni di consumo secondari (-0,93%) e Information Technology (-0,89%).

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le più forti vendite si manifestano su Cisco Systems -1,56%. Scivola Chevron, con un netto svantaggio dell’1,43%. In rosso Intel, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,39%. Spicca la prestazione negativa di Boeing, che scende dell’1,33%.

Unico titolo in positivo del Nasdaq-100, Tesla Motors mette a segno un +5,57%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Wynn Resorts -6,15%. Pesante Align Technology, che segna una discesa di ben -2,5 punti percentuali. Seduta drammatica per Ctrip.Com International, che crolla del 2,48%. Sensibili perdite per Qurate Retail, in calo del 2,40%.