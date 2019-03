Debole il mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, dopo la revisione al ribasso delle stime di crescita dell’economia della Zona Euro da parte della BCE.

L’indice Dow Jones cede lo 0,60%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.753,89 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,62%), come l’S&P 100 (-0,6%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto utilities. Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-1,17%), materiali (-1,05%) e finanziario (-0,99%) sono tra i più venduti.

Al top tra i giganti di Wall Street, Verizon Communication (+1,08%) e Exxon Mobil (+0,61%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar, che ottiene -1,31%. Soffre 3M, che evidenzia una perdita dell’1,24%. Preda dei venditori Goldman Sachs, con un decremento dell’1,15%. Si concentrano le vendite su Home Depot, che soffre un calo dell’1,03%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Electronic Arts (+3,31%), Dollar Tree (+1,91%), Nxp Semiconductors N V (+1,27%) e Cognizant Technology Solutions (+1,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Ctrip.Com International Spon Each Rep, che continua la seduta con -7,03%. Lettera su Jd.Com Inc Spon Each Repr, che registra un importante calo del 3,88%. Affonda Wynn Resorts, con un ribasso del 3,28%. Crolla Regeneron Pharmaceuticals, con una flessione del 3,05%.