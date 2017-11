Debole il mercato americano

(Teleborsa) – Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,24%. In lieve calo l’S&P-500, che si porta a 2.576,14 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,56%), come l’S&P 100 (-0,4%).

In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto Utilities. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti Materiali (-1,28%), Energia (-1,25%) e Telecomunicazioni (-1,16%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Du Pont de Nemours (+1,63%), United Technologies (+1,33%), Coca Cola (+1,33%) e Home Depot (+1,20%) dopo i conti. Le più forti vendite, invece, si manifestano su General Electric, che prosegue le contrattazioni con un -6,34%. Affonda Dupont, con un ribasso del 2,25%. Soffre Walt Disney, che evidenzia una perdita dell’1,47%. Preda dei venditori Goldman Sachs, con un decremento dell’1,43%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Vodafone (+5,48%) grazie ai conti, Western Digital (+2,95%), Marriott International (+1,85%) e Citrix Systems (+1,39%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Jd.Com, che ottiene un -7,16%. Crolla Discovery Communications, con una flessione del 3,65%. Pessima performance per Sirius XM Radio, che registra un ribasso del 3,18%.