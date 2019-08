Debito pubblico, il conto salato dell’incertezza politica: costo extra di 5 miliardi

L’ERA CONTE – “Un conto che il Paese non avrebbe dovuto pagare se, sui mercati, i BTp e i BoT si fossero comportati come i più tranquilli titoli di Stato spagnoli. E che invece deve onorare: a tanto ammontano infatti gli interessi aggiuntivi, rispetto a quelli che avremmo pagato se avessimo avuto tassi uguali a quelli di un Paese paragonabile all’Italia, come appunto la Spagna, su tutte le emissioni di titoli di Stato effettuate tra maggio 2018 e agosto 2019″.

Un conto extra, salatissimo, figlio dell’ incertezza politica . Il Governo gialloverde, in attesa di conoscere il proprio destino – Conte oggi riferirà in Senato dopo la mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti della Lega – lascia all’Italia una gabella da 2,8 miliardi nel 2019 e da altri 2,3 nel 2020.

Lo scrive oggi il Sole24Ore specificando che si tratta di interessi effettivi :il calcolo effettuato da un primario ufficio studi italiano che preferisce non apparire – specifica il noto quotidiano economico – è realizzato su tutti i titoli di Stato emessi durante il Governo Conte. Dai BoT fino ai BTp.

Dalla fine del 2018, infatti, i rendimenti dei titoli di Stato sono scesi in tutto il mondo, in particolare nell’area euro. Complici rallentamento economico e incertezza geopolitica, le banche centrali, BCE in testa, hanno aperto a politiche monetarie più espansive. In questo senso, starebbe per arrivare l’ultimo “regalo” di Mario Draghi prima di lasciare la presidenza della Banca Centrale, pronta a tagliare i tassi e avviare un nuovo programma di acquisti di titoli di Stato (quantitative easing). Doppia mossa, dunque, per stimolare l’economia.

Fattori, quelli sopra citati, che hanno favorito gli acquisti su tutti i titoli obbligazionari e dunque hanno ridotto i loro rendimenti: ormai il 65% dei titoli di Stato europei paga interessi negativi. Tradotto: gli Stati si indebitano e alla scadenza restituiscono agli investitori meno soldi di quelli che hanno preso in prestito.

Una dinamica che però non riguarda l’Italia dove la retorica no-euro ha spaventato il mercato, intimorito dalla possibilità, seppur remota, che il nostro Paese potesse un giorno uscire dall’euro. Per chi investe in titoli di Stato questo, ovviamente, un problema.