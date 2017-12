DeA Capital Real Estate, CdA approva la liquidazione del Fondo Beta

(Teleborsa) – DeA Caital Real Estate comunica che la durata del Fondo Beta, come prorogata ai sensi del relativo regolamento di gestione, avrà termine il prossimo 31 dicembre 2017.

In conformità al regolamento di gestione, il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR ha pertanto disposto, a partire dal 1 gennaio 2018, l’inizio della liquidazione e approvato l’aggiornamento del relativo piano di smobilizzo.

La SGR, infine, rende noto che le quote del Fondo Beta saranno cancellate dalla quotazione sul segmento MIV di Borsa Italiana. In ottemperanza a quanto disposto dalle Istruzioni di Borsa Italiana, l’ultimo giorno di negoziazione delle quote del Fondo sarà il 27 dicembre 2017, con esecuzione dei relativi contratti il 29 dicembre 2017.

DeA Capital Real Estate SGR non prevede di effettuare rimborsi parziali delle quote nel corso del periodo di liquidazione. Il riparto tra i partecipanti dell’attivo netto di liquidazione avverrà a seguito dell’approvazione del rendiconto finale di liquidazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi entro la fine di febbraio 2018.