DeA Capital ha acquisito il 4,99% di Nova RE

(Teleborsa) – DeA Capital, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva in investimenti in private equity e nel settore dell’alternative asset management, ha acquisito 1.101.255 azioni (pari al 4,99%) di Nova RE, società d’investimento immobiliare quotata sull’MTA di Borsa Italiana. Le azioni, acquistate con la controllata al 100% DeA Capital Partecipazioni sono state pagate 3,169 euro ciascuna, per un corrispettivo complessivo pari a 3.489.877,10 euro.

L’operazione si inserisce all’interno dell’accordo strategico finalizzato a definire una potenziale partnership nel real estate tra il gruppo DeA Capital e CPI Property Group, property company quotata presso la Borsa di Francoforte. Il piano, secondo quanto comunicato il 5 agosto, prevede che le parti “si impegnino a cooperare per la realizzazione di un progetto congiunto finalizzato alla realizzazione di una partnership nel mercato immobiliare italiano, anche mediante l’affidamento da parte di Nova RE a DeA Capital RE dell’incarico di advisor per lo svolgimento di alcuni servizi di asset advisory a favore di Nova RE”.

(Foto: Free-Photos / Pixabay)