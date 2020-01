Dea Capital, Fondo Atlantic 1 sigla preliminare vendita immobile via Cristoforo Colombo a Roma

editato in: da

(Teleborsa) – Fondo Atlantic 1, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, gestito da DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, ha siglato il contratto preliminare per la vendita dell’immobile sito in Roma, Via Cristoforo Colombo, 142.

Come già comunicato in data 17 dicembre 2019, il prezzo d’acquisto complessivamente proposto e accettato dalla SGR, è di € 40.700.000, oltre imposte di legge.

La stipula del contratto definitivo di compravendita, ferme le verifiche di legge e procedurali proprie della SGR, è prevista entro giugno 2020.

Positivo in chiusura il titolo Dea Capital a Piazza Affari: +1,50%.