DEA Capital, cresce il NAV nei 9 mesi

(Teleborsa) – Cresce il valore di DEA Capital alla fine dei primi nove mesi dell’anno. Dai prospetti emerge che il NAV (Net Asset Value) per azione si attesta a 1,96 Euro al 30 settembre 2017, rispetto a 1,91 Euro al 31 dicembre 2016 (rettificato del dividendo straordinario di 0,12 Euro per azione distribuito a maggio 2017).

Gli asset under management sono in crescita del 9% a circa 11,6 miliardi di Euro.

La Posizione Finanziaria Netta delle società holding è positiva per 67,7 milioni di Euro al 30 settembre 2017, in miglioramento rispetto a 48,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 (dopo la distribuzione di riserve per circa 31,2 milioni di euro)