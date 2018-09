DeA Capital, ceduto complesso immobiliare ad Ivrea per 1,9 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – DeA Capital Real Estate SGR, controllata di DeA Capital, ha sottoscritto il contratto definitivo di compravendita dell’intero complesso immobiliare sito in Ivrea (TO), di proprietà del FIA Atlantic 2 – Berenice, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso.

Il complesso, comprendente la porzione denominata “Mattoni Rossi” e le restanti porzioni “ICO Vecchia” e “ICO Centrale”, è già stato oggetto di comunicati al mercato in data 9 novembre 2017, in occasione della sottoscrizione del contratto preliminare relativo alla porzione “Mattoni Rossi”, e nelle date del 24 aprile 2018 e 11 maggio 2018 in occasione, rispettivamente, dell’accettazione dell’offerta vincolante per la compravendita delle porzioni “ICO Vecchia” e “ICO Centrale” e della sottoscrizione del preliminare relativo a queste ultime.

Il complesso immobiliare è stato venduto al prezzo complessivo di 1.900.000 di euro, oltre imposte di legge.

L’acquirente è una Società privata che non ha alcun rapporto di correlazione con DeA Capital Real Estate SGR.