DeA Capital, approvate relazioni dei fondi Alpha e Atlantic 1

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR ha approvato le relazioni di gestione al 31 dicembre 2020 dei fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1.

Il valore complessivo netto del fondo Alpha è passato da 193.873.627 euro al 31 dicembre 2019 a 160.650.618 euro al 31 dicembre 2020. Il valore unitario della quota è passato da 1.866,413 euro al 31 dicembre 2019 a 1.546,576 euro al 31 dicembre 2020, facendo registrare un decremento del 17,14%.

Dalla data di apporto, ossia dal 1 marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 1.546,576 euro con un decremento del 38,14%. Il tasso interno di rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2020, risulta pari al 4,92%. Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 23.147.134 euro. Il fondo non distribuirà proventi.

Il valore complessivo netto del fondo Atlantic 1 è passato da 225.396.405 euro al 31 dicembre 2019 a 228.433.775 euro al 31 dicembre 2020. Il valore unitario della quota è passato da 432,191 euro al 31 dicembre 2019 a 438,015 euro al 31 dicembre 2020, facendo registrare un incremento dell’1,35%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 31 dicembre 2020, il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 438,015 euro con un decremento del 12,40%. Il tasso interno di rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2020, risulta del 5,35%. Il fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 10.430.400 euro, corrispondente a 20 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

