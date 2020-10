De Micheli, solo 0,1% dei contagi deriva da mezzi di trasporto

editato in: da

(Teleborsa) – Nelle ore successive al varo delle nuove disposizioni anti-Covid contenute nel Dpcm, si moltiplicano le prese di posizioni circa l’efficacia delle misure di contenimento del rischio contagio, in particolare per gli utenti del trasporto pubblico locale. Incremento dello smart working (dal 50 al 75%) e differenziazioni degli orari di ingresso nelle scuole potrebbero alleviare il carico, ma non essere sufficienti a soddisfare la domanda.

La ministra dei trasporti, Paola De Micheli, ha ribadito che non ci sarà una riduzione della quota di riempimento dei mezzi e si è detta disponibile a potenziare il sistema. Tuttavia, ci saranno maggiori controlli, soprattutto sulle banchine delle metropolitane per regolare i flussi di salita e discesa. Il riferimento, ovviamente, è alle città che ne sono dotate.

De Micheli ha precisato che “aerei, navi, bus, treni a lunga e corta percorrenza hanno contribuito nella misura dello 0,1% al contagio da coronavirus”.