De Micheli, potenziati collegamenti ferroviari tra Liguria e Piemonte

(Teleborsa) – Paola De Micheli, titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato di avere definito, insieme al Gruppo FS Italiane e alle Regioni Liguria e Piemonte, un piano per potenziare i collegamenti ferroviari nell’area che è stata interessata dal crollo del viadotto dell’Autostrada A6. Trenitalia sta progressivamente mettendo a disposizione dei pendolari posti in più per i collegamenti sulla linea Genova – Acqui (+1.200) e nel nodo ferroviario di Genova (+1.000).

Inoltre, da giovedì 5 dicembre è previsto un ulteriore potenziamento sulle relazioni Genova Voltri – Genova Nervi (+2 collegamenti), Genova – Acqui Terme (+2 collegamenti), Genova – Torino (prolungamento di 4 collegamenti) e Savona – Fossano (+8 collegamenti). Anche chi si sposta fra Genova e Milano avrà a disposizione due collegamenti in più con il nuovo orario invernale 2019-2020, al via da domenica 15 dicembre. Da sabato 7 dicembre per chi sceglie il treno anche per svago e turismo sulla linea Torino – Savona – Ventimiglia sono previsti due collegamenti in più nei fine settimana. È allo studio un’ulteriore coppia per facilitare gli spostamenti durante i weekend del periodo natalizio”.

“È opportuno anche sottolineare – spiega De Micheli, che, insieme all’aumento dei collegamenti, il Gruppo FS Italiane con Trenitalia sta monitorando costantemente il numero dei viaggiatori sui diversi treni in modo da aumentare i posti a disposizione in base alle effettive esigenze di mobilità. Tutto ciò è stato possibile – conclude il ministro – grazie all’impegno di tutti gli attori coinvolti che in poco tempo hanno messo in piedi un’organizzazione con più uomini e mezzi di Ferrovie fra Liguria e Piemonte”.