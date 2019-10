De Micheli aprirà l’edizione 2019 del Festival Città Impresa

editato in: da

(Teleborsa) – Si aprirà con un’interessante anteprima all’Aeroporto di Milano Bergamo l’edizione 2019 del Festival Città Impresa, in programma dal 7 al 10 novembre nel capoluogo orobico, presentato nella sede del Comune di Bergamo. Nel seminario inaugurale, presenti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e Stefano Paleari, commissario straordinario Alitalia, si parlerà di futuro intermodale, TAV e della connessione con gli aeroporti.

“La scelta di fare dell’Aeroporto di Bergamo uno dei luoghi del Festival testimonia l’attenzione che il mondo delle imprese e della politica rivolge al tema della mobilità, considerata in un’ottica estensiva del concetto point-to-point, ovvero strutturata e destinata a svilupparsi in chiave intermodale – spiega Emilio Bellingardi, direttore generale SACBO – Una visione che coinvolge il modo particolare il terzo aeroporto d’Italia per movimento passeggeri, dove, accanto agli adeguamenti infrastrutturali, si lavora alla connessione diretta con il treno, destinato a diventare terminale dell’aerostazione”.

La terza edizione del Festival Città Impresa è caratterizzata dalla partecipazione delle organizzazioni confindustriali di Bergamo, Brescia e Milano – Monza – Brianza. Tra i protagonisti dell’evento i ministri Gualtieri e Patuanelli e il neo commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni nella sede del Kilometro Rosso. Da segnalare anche la presenza Federico Faggin, inventore di quanto sta alla base degli sviluppi odierni del digitale ovvero del microchip e del touch screen.