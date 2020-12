De’ Longhi, finalizzato accordo per acquisizione Capital Brands

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo De’ Longhi ha finalizzato il contratto stipulato con alcune società affiliate del fondo d’investimento Center Lane Partners per la cessione di Capital Brands Holdings, a seguito del completamento dell’iter autorizzativo da parte degli organi competenti (in

particolare degli organi di Antitrust) e del verificarsi delle condizioni sospensive.

Capital Brands, fondata nel 2003 e con sede a Los Angeles, California, sviluppa prodotti nel settore della nutrizione ad uso domestico, commercializzati in oltre 100 mercati in tutto il mondo con i marchi Nutribullet e Magic Bullet.

Capital Brands stima per l’anno 2020 ricavi netti di circa 290 milioni di dollari, in crescita rispetto allo scorso anno. Con questa transazione, gli Stati Uniti diventano il primo mercato per il gruppo De’ Longhi, con un fatturato aggregato superiore a 500 milioni di dollari.

Il prezzo pattuito per il valore totale di Capital Brands (Enterprise Value), su base “cash-free, debt-free”, è di 421 milioni di dollari, pari ad un multiplo dell’Ebitda adjusted previsto per il 2020 di poco superiore alle 8 volte. Il corrispettivo della transazione sarà pagato attingendo alle riserve di liquidità di De’ Longhi. In particolare, il debito finanziario verso finanziatori terzi, il cui valore è ricompreso

nell’Enterprise Value, verrà totalmente rimborsato da De’ Longhi.