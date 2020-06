De Guindos (BCE) avverte: aumentati rischi stabilità finanziaria

editato in: da

(Teleborsa) – Le misure messe in campo dalla politica monetaria e Governi hanno finora scongiurato che “una crisi sanitaria si trasformasse in una crisi economica sistemica, ma i rischi sul medio periodo a carico della stabilità finanziaria sono aumentati marcatamente”- Lo ha detto il Vicepresidente della Banca Centrale Europea Luis De Guindos, intervenendo per teleconferenza all’Institute of International and European Affairs di Dublino.

“Le maggiori preoccupazioni – ha detto – riguardano il settore bancario e come gestirà l’accresciuta pressione sulla redditività, cosi’ come gli aumenti dei livelli di debito pubblico nel medio termine – ha aggiunto – e come questi saranno gestiti a fronte di prospettive di crescita economica più deboli”.



Oggi, intanto, Isabel Schnabel, la componente tedesca del Comitato esecutivo della BCE ha frenato sulle attese di un imminente ampliamento degli strumenti anti-crisi messi in campo dalla Banca Centrale Europea, raffreddando così le ipotesi di acquisto di bond bancari o “junk”.