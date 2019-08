De Beers, crollano le vendite di diamanti per scarsa domanda

editato in: da

(Teleborsa) – De Beers, primo gruppo mondiale nell’estrazione di diamanti, ha reso noto che le vendite dei suoi diamanti sono diminuite del 44% nella sua asta più recente in Botswana, ultimo segno di una domanda più debole nel settore. La società, di proprietà anglo-americana ha dichiarato di aver venduto 280 milioni di dollari di diamanti grezzi nel suo settimo ‘ciclo’ dell’anno, in calo rispetto ai 503 milioni dell’anno precedente.

Gli acquirenti di diamanti, che lucidano e tagliano diamanti per i rivenditori al dettaglio, stanno faticando a mantenere i profitti a causa dei prezzi più bassi e delle condizioni più restrittive del credito, il che si sta traducendo in una minore domanda. Con 2,9 miliardi di dollari, le vendite di diamanti di De Beers quest’anno sono inferiori del 26% rispetto ai 3,9 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell’anno scorso, secondo l’intermediazione di SP Angel.

“Le vendite di diamanti di De Beers rimangono ben al di sotto dei livelli osservati in questo momento lo scorso anno di fronte alla continua incertezza macroeconomica e al rallentamento della produzione di gioielli”, hanno affermato gli analisti di SP Angel. De Beers ha permesso ai suoi clienti di scegliere di non acquistare alcune delle pietre che sono state assegnate in questa asta di vendita, secondo fonti vicine al dossier.

“Con i partecipanti intermedi del mercato che continuano a ridurre i livelli di inventario dei diamanti lucidati e i livelli di produzione ridotti nei principali centri di taglio, il gruppo De Beers ha offerto ai clienti un’ulteriore flessibilità di approvvigionamento durante il settimo ciclo del 2019“, ha dichiarato Bruce Cleaver, Amministratore Delegato di De Beers .