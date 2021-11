DBRS Morningstar conferma rating di Banco BPM e migliora Trend

(Teleborsa) – DBRS Morningstar ha confermato tutti i rating assegnati a Banco BPM, tra cui BBB (low) per i Rating a lungo termine sul Debito Senior e sul Issuer Rating e BBB per i rating a lungo termine sui Depositi, e rivisto, da Negativo a Positivo, il Trend dei rating a Lungo termine e degli Issuer Rating dell’istituto e di Banca Akros, nonché dei rispettivi rating a lungo termine sui Depositi. L’agenzia di rating ha cambiato il Trend in Positivo in quanto i rischi associati alla pandemia e le sue implicazioni per l’ambiente operativo italiano si sono ora ridotti.

“Il track record di Banco BPM durante la pandemia è stato solido e la Banca è stata in grado di migliorare significativamente la qualità degli attivi”, si legge nell’analisi di DBRS Morningstar. Inoltre, viene evidenziato “il continuo impegno di Banco BPM a ridurre le esposizioni deteriorate (NPE) legacy, per le quali la banca ha annunciato ulteriori cessioni”.



I rating tengono conto anche della “modesta redditività della banca, nonostante il miglioramento dell’efficienza operativa”. Ciò riflette, spiega l’agenzia di rating, la pressione sui ricavi principali determinata dal persistente contesto di bassi tassi di interesse e dall’alto costo del credito. Viene dato conto del fatto che Banco BPM abbia fissato obiettivi per migliorare la redditività nel suo Piano Strategico 2021-2024, in particolare attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo di attività come la bancassurance.