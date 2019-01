DBA Group vola in Borsa, estende accordo con Italtel per banda ultralarga

editato in: da

(Teleborsa) – DBA Group, società specializzata nella consulenza tecnologica e connettività delle reti, ha annunciato l’estensione del contratto già in essere tra Italtel e la controllata DBA Lab per le attività di consulenza a supporto della progettazione di reti in fibra ottica in Italia.

“La fiducia confermataci da Italtel attraverso un ingaggio per la fornitura di servizi di ingegneria sull’intera filiera è motivo di orgoglio per il nostro gruppo, in quanto ci identifica come importante player nell’erogazione di servizi ad alto contenuto di know how nell’ambito delle infrastrutture a rete”, ha affermato Francesco De Bettin Presidente e Cofondatore di DBA Group.

L’estensione del contratto, relativo ai servizi di consulenza per progettazione della rete a Banda Ultralarga FTTH nelle aree C-D, riguarda l’affidamento di nuovi Comuni, adottando una nuova gestione integrata dell’intera filiera dei servizi di ingegneria a supporto della progettazione.

Il controvalore della commessa iniziale, annunciata a giugno 2018, era di circa 13 milioni di euro, mentre l’estensione contrattuale fino al 2020 aggiunge a questo primo importo 5,5 milioni di euro, portando l’importo totale a 18,5 milioni di euro.

Il titolo DBA Group quotato sul mercato AIM Italia è schizzato alla Borsa di Milano dove guadagna il 7,7%.