DBA Group vince contratto negli scali di Milano Malpensa e Linate

(Teleborsa) – DBA Progetti, società di ingegneria di DBA Group si è aggiudicata da Sea Aeroporti di Milano un accordo quadro per l’esecuzione delle attività di progettazione civile ed impiantistica delle nuove opere e ristrutturazioni previste nel piano di sviluppo degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate.

Tra le opere, presso gli aeroporti di Linate e Malpensa si prevedono restyling dell’aerostazione, potenziamento delle strutture di accesso ai terminal, restyling delle aree commerciali, nonché riqualificazione di edifici, parcheggi ed infrastrutture di volo. Le attività previste, che riguarderanno la progettazione sia delle opere civili/strutturali sia di quelle impiantistiche, verranno svolte in modalità BIM (Building Information Modeling, la metodologia per la digitalizzazione dei processi, connessi con la gestione del ciclo di vita di immobili ed infrastrutture), secondo l’offerta informativa proposta in fase di offerta.

Ad integrazione dei servizi di ingegneria si aggiungono le prestazioni specialistiche tra cui rilievi topografici, sondaggi e prove (distruttive e

non distruttive) su fabbricati o infrastrutture esistenti, anche tramite l’impiego di specifiche attrezzature e figure professionali di alta

specializzazione.

La gara è stata assegnata a DBA Progetti, capogruppo dell’ATI nella quale sono state coinvolte F&M Ingegneria, Steam ed Erre.Vi.A., l’importo complessivo del contratto supera 1.6 milioni di euro per quattro anni di cui circa 670 mila euro per DBA Progetti.