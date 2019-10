DBA Group sviluppa New National Maritime Single Window per Transport Malta

editato in: da

(Teleborsa) – DBA Group a Malta per contribuire alla realizzazione di un’infrastruttura telematica importante per la logistica. La società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, annuncia di aver siglato, tramite la controllata Actual IT dd, un contratto con Transport Malta, autorità governativa per lo sviluppo dei trasporti maltesi, perla realizzazione e la fornitura della New National Maritime Single Window, il sistema che agevola l’interoperabilità tra gli operatori portuali e mette in connessione, in maniera veloce e trasparente, tutti gli attori coinvolti a vario titolo nelle operazioni del nodo logistico.

Il valore della commessa è di circa Euro 0,9 milioni per attività di design, development and supply della piattaforma IT per la durata di 18 mesi, aprendo importanti prospettive di lungo termine per la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura telematica. I ricavi si svilupperanno per la maggior parte nel corso del 2020.

“La stipula del contratto per la realizzazione della National Single Window a Malta, conferma la presenza di DBA Group nei principali nodi Mediterranei intersecati dalla BRI – ha commentato Francesco De Bettin, Presidente di DBA Group – . Malta intercetta traffico “nord-sud” da Suez ed “est-ovest” sulla tratta che unisce Mar Caspio-Mar Nero-Mediterraneo, abilitando il nostro gruppo a proporsi a tutto tondo per le realizzazione di corridoi digitali Node2Node. È una grande soddisfazione raccogliere i primi frutti di una attività “seminata” nel 2015 e curata meravigliosamente dai colleghi di ActualIt dd. Proprio per questo possiamo guardare con maggiore convinzione al mercato italiano e al Mercato Meaddle Est e Nord Africa”.

