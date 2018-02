DBA Group, firmato il contratto del progetto ASMARA

(Teleborsa) – DBA Lab, società operativa di DBA Group, ha firmato il contratto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per la realizzazione di un prototipo digitale per il supporto alle decisioni nel programma delle Smart City.

Il progetto, denominato con l’acronimo ASMARA, è stato aggiudicato a un partenariato di imprese industriali co-firmatarie e di partner scientifici, si legge in una nota. L’importo complessivo è di 7,536 milioni di euro.

Nell’ambito del progetto di ricerca a DBA Lab è stato concesso un contributo di complessivi 1.831.419,61 euro di cui 613.132,74 euro a fondo perduto e 1.084.919,70 euro di credito agevolato.