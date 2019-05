DBA Group, firmata intesa con ospedale di Izola in Slovenia

editato in: da

(Teleborsa) – DBA Group ha siglato un’intesa per la per la verticalizzazione e l’implementazione del software ERP SAP con l’ospedale di Izola, in Slovenia. L’intesa è stata firmata a Villorba, provincia di Treviso, tramite la sua controllata Itelis Doo. Il progetto partirà a settembre 2019 e il Go-Live è previsto per il mese di Novembre 2020.

La gara, indetta dall’Ospedale di Izola, è stata aggiudicata al consorzio composto da Telekom Slovenije, Consortium leader, dalla spagnola Common Management Solutions, responsabile per l’implementazione SAP Healthcare Solution, e da Itelis, project leader, per SAP ERP implementation.

Il valore complessivo è di 1,810 milioni di euro, atto per l’implementazione di SAP ERP e SAP Healthcare Solution e di 680 mila euro per la manutenzione e il supporto tecnico per i prossimi cinque anni. Alla società del Gruppo DBA, Itelis doo, specializzata nei servizi di ICT Consulting per fornitura e la verticalizzazione di piattaforme ERP SAP, spetterà il 40% dell’importo totale.

“Grazie a questo incarico un’importante referenza legata alla digitalizzazione in ambito sanitario si aggiunge a quelle di DBA Group. Il potenziale business aperto in ambiente sanitario in Slovenia ci fa bene sperare e contiamo che la collaborazione con Telekom Slovenije e CMS continui nel tempo. Il nostro obiettivo è rendere più efficienti i sistemi informatici all’interno della struttura ospedaliera, grazie a sistemi integrati, che scambieranno tra loro dati univoci tra i vari attori coinvolti nei processi”, ha dichiarato Francesco De Bettin presidente di DBA Group.