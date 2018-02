DBA Group, controllata ACTUAL Italia presenta nuova offerta per acquisto ramo azienda

(Teleborsa) – ACTUAL Italia, società interamente controllata da DBA Group ha presentato una nuova offerta per per l’acquisto di un ramo di azienda, costituito da un complesso di beni organizzato di proprietà di Edita, sito nei complessi industriali di Gaggiano (MI).

La prima offerta era stata presentata il 24 gennaio scorso e quella nuova modifica parzialmente la precedente nel termine finale per il trasferimento definitivo delle proprietà e consegna del ramo d’azienda che stato posticipato dal 31 maggio al luglio 2018.

Inoltre, i dipendenti facenti parte del ramo d’Azienda ad oggi sono ipotizzati essere 85 rispetto agli 80 inizialmente considerati. Infine non è più prevista la corresponsione da parte di ACTUAL Italia dell’importo di 600mila euro in funzione del verificarsi di eventuali controversie, in quanto il ramo di azienda sarà acquisito solo dopo che tale controversie saranno definitivamente risolte.

La nuova Offerta prevede che, a fronte della cessione del ramo di azienda, ACTUAL Italia corrisponderà un corrispettivo complessivo pari a 1,4 milioni di euro al netto dell’ammontare del TFR trasferito alla data di esecuzione dell’operazione.