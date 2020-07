DBA Group, contratto in Slovenia per infrastruttura server IBM zSeries

editato in: da

(Teleborsa) – DBA Group, attraverso la controllata Unistar, ha siglato un accordo con l’Istituto di Assicurazione Sanitaria della Slovenia (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) per la fornitura, l’implementazione e la manutenzione della Infrastruttura server IT IBM Mainframe serie z15.

Il valore totale del contratto è pari a circa 4,5 milioni di euro per la durata di 36 mesi ed il margine atteso è conforme alle proiezioni

inserite nel Piano Industriale 2019-2023.

L’architettura IT che verrà implementata è un sistema di privacy e resilienza idoneo a supportare i carichi di lavoro missioncritical ed è progettata per supportare gli ambienti IT più esigenti come quello del Cliente.