DBA Group, assemblea approva bilancio 2020

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di DBA Group, riunitasi in data odierna in sede straordinaria e ordinaria, in prima convocazione,

sotto la presidenza di Francesco De Bettin, ha approvato in sede straordinaria la modifica degli articoli 11; 14; 15; 18; 20; 26 dello Statuto sociale e in sede ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e ha presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

L’Assemblea ha inoltre deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 439.209,00.

Gli azionisti hanno, altresì, integrato il collegio sindacale e nominato quale sindaco effettivo Nadia Prevedello; quale sindaco supplente Andrea De Vettori; quale Presidente del Collegio Sindacale Nadia Prevedello. I nominativi sono stati tratti dalla lista presentata dal socio DB Holding S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 40,54% del capitale sociale della Società) e votata da 92,799 % del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Il Collegio Sindacale resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

